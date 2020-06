Vanishing Grace: Erzählerisch fokussiertes Wüsten-Adventure in VR hat kostenlose Sidequest-Demo bekommen

Monte Perdido Studio arbeitet derzeit an einem erzählerisch fokussierten VR-Adventure für die Oculus Quest: Per Sidequest ist bereits eine kostenlose Pre-Alpha-Demo von Vanishing Grace erhältlich, von der das US-Magazin Uploadvr.com in höchsten Tönen schwärmt : In der Rolle von Joel begibt man sich auf einen Rettungstrip, weil die Jugendfreundin Grace in der postapokalyptischen Wüste verschollen ist.In der rund zehn bis 20 Minuten langen Demo steuert und wartet man bereits das eigene Wüsten-Schwebefahrzeug. Zusätzlich soll man sich auf Ausflüge außerhalb des Fahrzeugs begeben und mit einem eigenhändig geworfenen Bumerang Ressourcen ernten. Auch Management-Elemente sind laut Uploadvr enthalten - im Zentrum steht aber offenbar die Geschichte, die an Adventures wie Firewatch erinnere. Bislang habe das Team ein Jahr lang am Spiel gearbeitet, die Vollversion soll im vierten Quartal 2020 für 14,99 Dollar erscheinen. Die Entwickler hoffen auf eine Veröffentlichung im gewöhnlichen Oculus-Store für Quest. Außerdem sind später auch Umsetzungen für Rift und PSVR in Planung.