The Fabled Woods: Mystery-Adventure erscheint Ende März; Demo verfügbar

Die narrative Kurzgeschichte The Fabled Woods wird am 25. März 2021 für PC erscheinen. In dem Mystery-Adventure von den CyberPunch Studios und Publisher Headup Games erkundet man einen Wald, geleitet von unbekannten Stimmen. Hinter der malerischen Schönheit sollen sich "schreckliche Geheimnisse" zwischen den Ästen befinden. Die Entwickler vergleichen ihr Spiel mit Gone Home oder Firewatch . Rätsel soll es nicht geben. Der Spieler-Charakter wird auch nicht sterben können.The Fabled Woods wurde im Juni 2020 angekündigt und ist seitdem grafisch als auch spieltechnisch überarbeitet worden. So hat Entwickler Joe Bauer den Wald neu erstellt und Nicolas Meyssonnier (Pumpkin Jack) hat bei Nebel, Beleuchtung und anderen Effekten ausgeholfen. Eine Demo kann bei Steam runtergeladen werden.Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer