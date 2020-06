Super Holobunnies: Pause Café: Die holografischen Hasen hoppeln auf die Switch

Screenshot - Super Holobunnies: Pause Café (Switch) Screenshot - Super Holobunnies: Pause Café (Switch) Screenshot - Super Holobunnies: Pause Café (Switch) Screenshot - Super Holobunnies: Pause Café (Switch) Screenshot - Super Holobunnies: Pause Café (Switch) Screenshot - Super Holobunnies: Pause Café (Switch)

Am 6. Juni 2020 haben q-bit Games und Nkidu Games den 2D-Plattformer Super Holobunnies: Pause Café für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 4,99 Euro. Der Titel ist eine überarbeitete Version des 2015 per Kickstarter finanzierten und 2017 für PC erschienen Holobunnies: Pause Cafe Neben vielen kleineren Anpassungen und Verbesserungen bietet die Konsolenadaption auch eine neue Koop-Variante für den Boss-Rush-Modus. Ansonsten gibt es nach wie vor einen Brawler-Modus, in dem man sich in diversen Arenen gegenseitig bekämpfen kann sowie eine levelbasierte Story-Kampagne in Runner-Manier namens Kitcat's Adventure.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer