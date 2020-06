Last Regiment: Fantasy-Rundentaktik ist aus dem Early Access marschiert

Aktualisierung vom 17. Juni 2020, 07:56 Uhr:



Ursprüngliche Meldung vom 9. Juni 2020, 08:32 Uhr:

Screenshot - Last Regiment (PC) Screenshot - Last Regiment (PC) Screenshot - Last Regiment (PC) Screenshot - Last Regiment (PC) Screenshot - Last Regiment (PC) Screenshot - Last Regiment (PC) Screenshot - Last Regiment (PC) Screenshot - Last Regiment (PC) Screenshot - Last Regiment (PC) Screenshot - Last Regiment (PC)

Mit einem Tag Verspätung hat Boomzap Entertainment Last Regiment am 16. Juni für PC veröffentlicht und den Early Access wie angekündigt beendet. Auf Steam wird noch bis zum 22. Juni ein Launch-Rabatt von 40 Prozent auf den regulären Verkaufspreis der kartenbasierten Rundentaktik gewährt (10,07 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind zu 100 Prozent positiv.Am 15. Juni 2020 werden Boomzap Entertainment ihre kartenbasierte Rundentaktik Last Regiment für PC veröffentlichen und den Early Access damit offiziell beenden. Auf Steam schlägt der Download der Vorabfassung aktuell mit 16,79 Euro zu Buche. Der Preis soll mit der Fertigstellung allerdings angehoben werden.Die Macher bezeichnen Last Regiment als Fusion aus Karten- und 4X-Strategie mit simultanen Rundenkämpfen. Man entscheidet sich für einen von zehn Helden bzw. dessen Fraktion und kombiniert mehr als 140 Truppen- und über 60 Aktionskarten zu einem individuellen Regiment, mit dem man dann in die Schlacht zieht. Neben einer storybasierten Einzelspieler-Kampagne mit über 20 Missionen können auch Skirmish-Einsätze gegen die KI sowie Multiplayer-Schlachten mit bis zu acht Teilnehmern ausgetragen werden. Ein Leveleditor auf Steam-Workshop-Basis ist ebenfalls an Bord.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer