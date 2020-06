Waking: Die Reise ins eigene Unterbewusstsein rückt näher

Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC) Screenshot - Waking (PC)

Am 18. Juni 2020 werden Jason Oda und tinyBuild das surreale Action-Adventure Waking für PC und Xbox One veröffentlichen. Auf Steam und GOG kann man das surreale Souls-like bereits auf die Wunschliste setzen, im Microsoft Store für 19,99 Euro vorbestellen. In der Spielbeschreibung heißt es: "WAKING entführt dich in dein eigenes Unterbewusstsein, wo du ein episches emotionales Abenteuer zu bestehen hast. Isoliert in der Dunkelheit des Komas kämpfst du wie in einem Traum gegen deine persönlichen Dämonen. Nur so kannst du erwachen. Um die Mächte der Finsternis zu besiegen, begibst du dich in geführte Meditationen, in denen du geliebte Menschen und deine wertvollsten Erinnerungen wiederfindest. Das macht WAKING zum persönlichsten Spiel bisher. Dank anspruchsvoller Kämpfe und einer gigantischen Welt, die es zu erkunden gilt, spricht WAKING besonders Fans der Souls-Serie und ähnlicher Action-Rollenspiele an.Stell dir selbst die Frage: Was ist das Allerwertvollste, was von deinem Leben bleibt? Eine Handvoll Erde aus deiner Heimatstadt? Ein längst verstorbenes Haustier? Der Blick eines geliebten Menschen? Am Ende jeder Quest wirst du gebeten, die Augen zu schließen und dir in einer geführten Meditation Erinnerungen aus deinem Leben ins Gedächtnis zu rufen. Durch eine Reihe von Entscheidungen machst du gewisse Erinnerungen zum Teil des Spiels. Diese individuellen Erinnerungen werden im Spiel zu deinen Waffen. In WAKING musst du dich deinen Ängsten, Träumen, persönlichen Dämonen und Kindheitstraumatas stellen. An deiner Seite sind die Menschen, die du liebst, und die du zu Hilfe rufen kannst, um dich durch das Unbekannte zu führen. Um zu erwachen, musst du die Synapsen deines Gehirns neu verbinden und das Mysterium lösen, weswegen du im Koma liegst.WAKING ist ein interessantes Spiel für Fans der Souls-Serie. Die Herausforderungen und Schwierigkeiten sind durchgängig hoch (können aber angepasst werden). Einige entscheidende Merkmale des Gameplays und Kampfsystems heben es jedoch deutlich vom Genre ab. Einer der Hauptunterschiede ist das telekinetische Angriffssystem, das in Kombination mit Nahkampf- und Abwehrtechniken den Gegner zur Strecke bringt. Um zu siegen, musst du strategisch an jede Kampfsituation herangehen. Dein weitläufiges, sich ständig veränderndes inneres Universum erschafft jedes Mal, wenn du dich hineinwagst, einzigartige Welten. Die Landschaften, Höhlen, Gewölbe und Verliese in WAKING sind allesamt prozedural generiert."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer