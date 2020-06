Destiny 2: Jenseits des Lichts: Die nächste Erweiterung führt auf den Jupitermond Europa + Dunkelheit

Destiny 2: Jenseits des Lichts-Erweiterung + komplettes Jahr an saisonalem Content (insgesamt vier Saisons)

Mit Vorbestellung: Exotische Reifkristall-Geist-Hülle und Legendäres Abzeichen

Exotische Geste 'Antippen heißt Einfrieren'

Exotisches Impulsgewehr 'Keine Zeit für Erklärungen' mit Katalysator und Ornament

Exotischer Sparrow 'Jeder andere Horizont'

Destiny 2: Jenseits des Lichts - Digital Deluxe Edition (Nur digitaler Code)

Druckguss-Nachbildung 'Splitter der Dunkelheit' mit Lichtern

Europa-Entdecker-Tasche

Europa-Entdecker-Feldflasche

Rätselhaftes Logbuch

Und weitere Funde vom Mond Europa

Bungie hat heute zusammen mit dem Start der "Saison der Ankunft" auch die nächste Erweiterung vorgestellt. Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light) wird am 22. September 2020 erscheinen.In der Erweiterung wird man dem Jupitermond Europa einen Besuch abstatten. Die Entwickler versprechen u.a. neue Abenteuer in der BrayTech-Einrichtung aus dem Goldenen Zeitalter, die Tiefsteinkrypta als Sechs-Personen-Raid und neue Super-Fähigkeiten mit ihrem Ursprung in der Dunkelheit (Statis) für Titanen, Warlocks und Jäger."Eine neue Macht ist aus dem uralten Pyramidenschiff über dem Mond Europa geboren. Darunter hat sich ein dunkles Imperium erhoben. (...) Der Aufstieg von Eramis: Die verstreuten Häuser der Gefallenen haben sich verssammelt und ihr neues Imperium auf Europa aufgebaut, vereint unter dem Banner des Gefallenen-Kells der Dunkelheit, Eramis. Vom Reisenden im Stich gelassen und vom Licht verlassen, begibt sich Eramis auf ihre Reise in die Dunkelheit und auf Kollisionskurs mit den Hütern."Destiny 2: Jenseits des Lichts erscheint in zwei Editionen. Die Digital Deluxe Edition wird auf allen Plattformen zum Vorbestellen verfügbar sein:Die Destiny 2: Jenseits des Lichts Collector's Edition ist nur im Bungie Store erhältlich:Destiny 2 wird bekanntlich auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Zusätzlich werden Käufe von Destiny 2: Jenseits des Lichts auf der Xbox One via Smart Delivery kostenlos zur Xbox Series X übertragen. Käufe auf der PlayStation 4 werden kostenlos auf der PlayStation 5 übernommen. Mehr Details zu Destiny 2 für die nächste Konsolen-Generation werden in den kommenden Monaten folgen.