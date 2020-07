Destiny 2: Jenseits des Lichts: Wird für Xbox Series X und im Xbox Game Pass erscheinen

Microsoft hat bei der Xbox Games Showcase bekanntgegben, dass Destiny 2 für Xbox Series X und im Xbox Game Pass erscheinen wird. Der Shooter von Bungie soll in 4K mit 60fps auf der kommenden Konsole spielbar sein.Über die Game-Pass-Inhalte schreiben die Entwickler: "In Anlehnung an Erweiterungen wie Destiny 2: Festung der Schatten und Destiny 2: Forsaken erscheint am 10. November Destiny 2: Jenseits des Lichts. Wie im Xbox Games Showcase am 23. Juli bereits angekündigt, haben durch die Integration der Spielereihe in den Xbox Game Pass neue passionierte Gamer die Chance, sich der Community anzuschließen. Als Teil der Community der zehn Millionen Game Pass-Abonnenten weltweit, erhältst Du ab September Zugang zu allen aktuellen Erweiterungen von Destiny 2. Und wenn die Standard Edition von Destiny 2: Jenseits des Lichts auf den Markt kommt, erhältst Du natürlich auch diese direkt dazu! Zusätzlich zu Goodies wie neuen Waffen, verbesserten Ausrüstungen und fesselnden Quests bringt Destiny 2: Jenseits des Lichts mit dem eisigen Jupitermond Europa auch eine neue Welt, die neue Unterklasse der Stasis – bereits bekannt aus dem ersten Destiny – und den neuen Schlachtzug Deep Stone Crypt mit sich."Letztes aktuelles Video: Xbox Games Showcase Trailer