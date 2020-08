Destiny 2: Jenseits des Lichts: Unterklassen und die "Macht der Stasis"

"Stasis-Feld: Gleicht die Chancen aus, indem ihr Feinde in Stasis-Feldern verlangsamt und dann euer nächstes Ziel ins Visier nehmt.

Einfrieren: Ein gefrorener Feind ist ein besiegter Feind. Kontrolliert den Kampf, indem ihr Feinde in solider Stasis immobilisiert.

Zersplittern: Ein Hagel eisiger Klingen bricht aus zerbrochenen Stasis-Kristallen hervor und schadet jenen, die sich unglücklicherweise in der Nähe befinden."



Bungie zeigte die "Macht der Stasis" als neue elementare Macht in Destiny 2: Jenseits des Lichts mit neuen "Hüter-Fokussen" (Subklassen) bei der gestrigen gamescom Opening Night Live. Die drei Unterklassen sind Schattenbinder (Warlock), Wiedergänger (Jäger) und Koloss (Titan).Folgende Fähigkeiten erlaubt die "Dunkelheit":"Auf dem gefrorenen Grenzland Europas liegen viele verlorene Geheimnisse der Vergangenheit, einschließlich einer neuen, dunklen Elementarmacht: Stasis. Arbeitet mit der mysteriösen Fremden Exo zusammen, um diese neue Macht nutzbar zu machen, bevor Eramis, Kell der Dunkelheit, sie ihren Gefallenen-Streitkräften verleiht. Erweitert euer Arsenal, beherrscht die Stasis und geht jenseits des Lichts."Destiny 2: Jenseits des Lichts wird am 10. November 2020 erscheinen. In der Erweiterung wird man dem Jupitermond Europa einen Besuch abstatten. Die Entwickler versprechen u.a. neue Abenteuer in der BrayTech-Einrichtung aus dem Goldenen Zeitalter, die Tiefsteinkrypta als Sechs-Personen-Raid und neue Super-Fähigkeiten mit ihrem Ursprung in der Dunkelheit (Statis) für Titanen, Warlocks und Jäger.Letztes aktuelles Video: Stasis Subclasses Trailer