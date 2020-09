Destiny 2: Jenseits des Lichts: Europa-Erkundungstour und Shadowkeep & Forsaken im Xbox Game Pass

"die Eventide-Ruinen, die Überreste der Kolonie von Clovis Bray

den Asterion-Abgrund, die Spitze der Vex-Strukturen

den Cadmus-Bergkamm, der letzte bekannte Ort der Bray-Exo-Wissenschaftseinrichtung

Charons Übergang, der Standort von Europas Kommunikationszentrum

etc."

Der Jupiter-Mond Europa ist ein neuer Zielort in Destiny 2: Jenseits des Lichts , der die Hüter zur Geburtsstätte der Exos und auf die Fährte eines dunklen Imperiums führt, das immer mehr an Macht gewinnt."Europa ist ein trostloser, gefrorener Mond voller verschollener Mysterien. Hüter begeben sich tief unter der eisigen Kruste des Mondes auf die Suche nach verlorener Technologie des Goldenen Zeitalters. Europa bietet atemberaubende Aussichten und gefährliche Tiefen. "Hüter können verschiedene neue Orte auf Europa besuchen. Hierzu gehören:Ab heute sind die Erweiterungen Destiny 2: Festung der Schatten und Destiny 2: Forsaken auch für Xbox-Game-Pass-Abonnenten erhältlich. Destiny 2: Jenseits des Lichts wird dann am 10. November 2020 erscheinen.Letztes aktuelles Video: EuropaTrailer