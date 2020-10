Destiny 2: Jenseits des Lichts: Story und Charaktere im Trailer

Bungie zeigt im folgenden Story-Trailer zu Destiny 2: Jenseits des Lichts ab 39,99€ bei vorbestellen ) einige bekannte Charaktere, die sich auf die vorrückende Dunkelheit vorbereiten ..."Die Fremde Exo taucht zum ersten Mal seit dem Fall des Schwarzen Gartens wieder auf. Eramis strebt nach Dunkelheit, um den Ruhm ihres Volkes wiederherzustellen. Variks kehrt mit einer Warnung für die Hüter zurück und ist stets ein unbehaglicher Verbündeter. Eris Morn zieht es nach Europa, wo neue Erkenntnisse zu Stasis locken. Mithilfe seiner Redegewandtheit und Fähigkeiten als Plünderer und Schwindler verfolgt der Vagabund sein wichtigstes Ziel: Überleben."Destiny 2: Jenseits des Lichts wird am 10. November 2020 erscheinen. In der Erweiterung wird man dem Jupitermond Europa einen Besuch abstatten. Die Entwickler versprechen u.a. neue Abenteuer in der BrayTech-Einrichtung aus dem Goldenen Zeitalter, die Tiefsteinkrypta als Sechs-Personen-Raid und neue Super-Fähigkeiten mit ihrem Ursprung in der Dunkelheit (Statis) für Titanen, Warlocks und Jäger.Letztes aktuelles Video: StoryEnthüllungstrailer