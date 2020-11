Destiny 2: Jenseits des Lichts: Die Saison der Jagd

"Exotische Quest: Falkenmond

Neue Waffen für Prüfungen des Osiris

Neue Ritual-Rüstungssets

Neuer Season Pass und Belohnungen

Neue universelle Rüstungsornamente

Bis zum 9. Februar 2021 läuft in Destiny 2: Jenseits des Lichts ab 39,99€ bei kaufen ) die Saison der Jagd, die ein neues Power-Level-Cap sowie ein neues Artefakt inklusive Modifikationen und Kampfverbesserungen mit sich bringt. Die Saison-Mission, in der die Spieler in speziellen Saison-Aktivitäten Jagd auf die Anhängerschaft von Xivu Arath machen, beginnt am 17. November. Die Hüter müssen zusammen mit Spider herausfinden, wieso Xivu Rekruten an ihre Seite holt. Weitere Details findet ihr hier Aktivitäten und Ausrüstung:Während der Weihnachtszeit kehrt das saisonale Event Der Anbruch zurück. Hüter können erneut Kekse in der Galaxie verteilen. In diesem Jahr werden neue Rezepte für alte und neue Freunde erhältlich sein, die den Spielern Event-Pakete und eine neue Waffe zur Verfügung stellen."Letztes aktuelles Video: Saison der Jagd Trailer