Destiny 2: Jenseits des Lichts: Saison der Auserwählten bringt am 9. Februar

Bungie hat die nächste Saison für Destiny 2 angekündigt. Die Saison der Auserwählten beginnt am 9. Februar und läuft bis zum 11. Mai ( zur Website )."Während die Pyramiden und Xivu Arath das System destabilisieren, strebt Kaiserin Caiatl, Oberhaupt der Kabale und Tochter von Calus, eine Allianz mit den Hütern an. Doch als sie mehr fordert, als Zavala ihr bieten kann, scheitern die Verhandlungen und die Hüter müssen zur Speerspitze werden, die Caiatls wachsenden Kriegsrat angreift", schreiben die Entwickler."In Saison 13 können Hüter Schlachtfelder betreten, eine Aktivität für drei Spieler in der Spielersuche. Dort stellen sie sich Caiatls auserwählten Kriegern im Ritualkampf. Zu Beginn von Saison 13 kehren die Kosmodrom-Strikes 'Die Höhle der Teufel' und 'Gefallenen S.A.B.E.R.' aus dem originalen Destiny zurück. Im Laufe der Saison wird der neue Strike 'Prüfgelände' freigeschaltet, der die Champions der Menschheit gegen die Besten der Kabale antreten lässt, um das Schicksal der Letzten Stadt zu bestimmen.""Neue Ausrüstung wird in Saison 13 reichlich vorhanden sein: Saisonpass-Besitzer schalten zum Start sofort das neue saisonale Präfekt-Rüstungsset und den Exotischen Bogen 'Ticuus Wahrsagung' frei, der mehrere Solarpfeile auflädt, die gleichzeitig verschiedene Ziele verfolgen können. Zusätzlich werden mehr als 25 Exotische, Legendäre und Ritualwaffen zum Sammeln verfügbar sein."Letztes aktuelles Video: Saison der Auserwählten Trailer