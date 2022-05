Kao the Kangaroo: 3D-Plattformer für PC und Konsolen erschienen

Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer



Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer

Im Launch-Trailer verkünden die Entwickler von Tate Multimedia verkünden, dass das Maskottchen Kao the Kangaroo ab 34,99€ bei vorbestellen ) auf PC und Konsolen erschienen ist.Schon 2000 erschien Kao the Kangaroo auf PC und Dreamcast, weitere Teile für GBA, PC und Konsole folgten. Mit Kao the Kangaroo 2022 will Tate Multimedia das Maskottchen von damals zurückbringen. Kao begibt sich auf eine Reise, um die Geheimnisse rund um das Verschwinden seines Vaters zu lüften. Dabei muss er über zahlreiche Hindernisse hüpfen, Rätsel lösen und Feinde bekämpfen.Kao the Kangaroo ist seit dem 27. Mai 2022 für PC, Switch und Xbox One, Xbox Series, PS4 und PS5 erhältlich.