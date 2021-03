Wraith: The Oblivion - Afterlife: VR-Horror im "World of Darkness"-Universum erscheint im April

Einer der grafisch aufwändigsten Titel für die Oculus Quest 2 dürfte das Horrorspiel Wraith: The Oblivion - Afterlife werden - zumindest den im Januar veröffentlichten Spielszenen nach zu urteilen. Laut Uploadvr.com gibt es Neuigkeiten zu den Release-Terminen: Am 22. April 2021 starten die Fassungen im Quest- und Rift-Store. PC-VR-Headsets wie Index, Vive und Rift werden am 25. Mai auf Steam bedient und eine PSVR-Umsetzung folgt später in diesem Jahr.Als Preis werden 29,99 Dollar genannt. Der Horror-Titel spielt im Universum "World of Darkness" von Vampire: The Masquerade und Werewolf: The Apocalypse, soll aber einsteigerfreundlich bleiben, so dass man keine Vorkenntnisse über das Universum mitbringen müsse. In dieser Welt leben unterschiedliche Monster verborgen unter den Menschen.Man übernimmt die Rolle des Fotografen Ed Miller, der mit seiner Frau am Anwesen in den Hollywood Hills ankommt, um eine geheimnisvolle Séance bei einem bekannten Filmproduzenten zu dokumentieren. Ed stirbt dabei allerdings und wird zu einem spielbaren Geist. Als "Wraith"-Gespenst kann der Spieler mit Hilfe "geschärfter Sinne" leise Flüstergeräusche von Menschen lokalisieren, Bewegungen anderer Geister bzw. Gegner in der Nähe erkennen sowie wichtige Gegenstände hervorheben - oder auch durch die Wand gehen, immer auf der Flucht vor den Spectre-Gespenstern aus einer Schattenwelt.Letztes aktuelles Video: Quest2Szenen Fünf Spielgründe