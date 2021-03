Wraith: The Oblivion - Afterlife: Grafisch aufwändige Quest-2-Spielzenen zu den Geister-Fähigkeiten

Bei vielen VR-Spielen bremst der Mobilchip der Oculus Quest 2 das grafische Potenzial eines Titels auch für andere Systeme aus. Bei Wraith: The Oblivion - Afterlife könnte dies nicht der Fall sein. Die von Fast Travel Games veröffentlichten Spielszenen von der Quest-2-Entwicklung zumindest wirken erneut erfreulich detailreich. Darin werden zudem die Geisterfähigkeiten wie das Durchdringen von Wänden erklärt.Am 22. April 2021 starten die Fassungen im Quest- und Rift-Store. PC-VR-Headsets wie Index, Vive und Rift werden am 25. Mai auf Steam bedient und eine PSVR-Umsetzung folgt später in diesem Jahr. Als Preis werden 29,99 Dollar genannt. Der Horror-Titel spielt im Universum "World of Darkness" von Vampire: The Masquerade und Werewolf: The Apocalypse, soll aber einsteigerfreundlich bleiben, so dass man keine Vorkenntnisse über das Universum mitbringen müsse.In einem verlassenen Anwesen in den Hollywood Hills muss der Spieler als "Wraith"-Gespenst u.a. Flüstergeräusche von Menschen lokalisieren, Bewegungen anderer Geister in der Nähe erkennen sowie wichtige Gegenstände hervorheben - immer auf der Flucht vor den Spectre-Gespenstern aus einer Schattenwelt.Letztes aktuelles Video: Quest2Szenen Fünf Spielgründe