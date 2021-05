Wraith: The Oblivion - Afterlife: Gespenstisches Schleich-Adventure ist für SteamVR erschienen

Der VR-Horror greift auf Steam über: Am Dienstag, 25. Mai 2021 ist das Schleich-Adventure Wraith: The Oblivion - Afterlife auch in Valves Download-Store erschienen - mit Unterstützung für Valve Index, Vive, Rift und WMR. PSVR-Nutzer werden erst im Laufe des Jahres 2021 mit einer Umsetzung bedient.In der Steam-Umsetzung und einem gleichzeitigen Update für die Oculus-Fassungen hat Entwickler Fast Travel Games übrigens zehn zusätzliche Sammel-Objekte mit Kontext-Informationen zu Charakteren und der Story versteckt. Hier geht es zu den Patch-Notes , die auch einige Bug-Fixes nennen. Im Test für Oculus Quest und Rift resümierten wir im April:"Unterm Strich handelt es sich daher um ein stimmungsvolles, vereinnahmendes Schleich-Adventure mit genialer Sound-Abmischung, das allerdings von ein paar spröden Abschnitten und Macken beim Feinschliff ausgebremst wird. Wer keine Lust auf Zombies oder simple Schreck-Momente hat und lieber langsam in ein Horror-Abenteuer hineingezogen werden möchte, dürfte hier also auf seine Kosten kommen."Die Geschichte spielt im "World of Darkness"-Universum von Vampire: The Masquerade und Werewolf: The Apocalypse. In einem verlassenen Anwesen in den Hollywood Hills muss der Spieler als "Wraith"-Gespenst u.a. Flüstergeräusche von Menschen lokalisieren, Bewegungen anderer Geister in der Nähe erkennen sowie wichtige Gegenstände hervorheben - immer auf der Flucht vor den Spectre-Gespenstern aus einer Schattenwelt.Letztes aktuelles Video: VideoTest