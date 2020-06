For the People: Bereit für das Amt eines totalitären Bürgermeisters?

Screenshot - For the People (PC) Screenshot - For the People (PC) Screenshot - For the People (PC) Screenshot - For the People (PC) Screenshot - For the People (PC) Screenshot - For the People (PC) Screenshot - For the People (PC) Screenshot - For the People (PC)

Am 1. Juli 2020 soll die totalitäre Bürgermeister-Simulation For the People für PC erscheinen. Auf Steam kann man den Titel von Brezg Studio und 101XP bereits auf die Wunschliste setzen. Zudem wird im Rahmen des Steam-Spielefestivals vom 16. bis 22. Juni eine kostenlose Demo zum Download bereitstehen.Spielbeschreibung des Herstellers: "For the People ist ein politisch motiviertes Strategiespiel, das die Spieler in die Rolle eines kürzlich gewählten Bürgermeisters im sowjetisch angehauchten Gemeinschaft Oranger Kollektive (Commonwealth of Orange Collectives) versetzt. Du musst herausfordernde moralische und politische Entscheidungen über ökonomische Aufteilung und Sozialpolitik treffen. Die Entscheidung zwischen der Stärkung deiner politischen Partei, dem Streben nach langfristigem Wachstum der Nation und der Zufriedenheit der Menschen im Hier und Jetzt ist eine von Natur aus unmögliche Aufgabe. Man kann nicht alle glücklich machen, also werden deine Ethik und Moral ständig auf die Probe gestellt, wenn du zwischen verschiedenen Loyalitäten und ihren Werten hin- und hergerissen bist.Jeder Distrikt von Eisen-1 hat dringende Bedürfnisse, und jede Entscheidung, die du triffst, hat ihre Konsequenzen mit mehr als fünf verschiedenen möglichen Ergebnissen. Verwalte die Rechtsbegehren deiner Bürger, gewähre oder verweigere Anträge von Fachressorts und entwirre ein Netz politischer Intrigen. Informationen sind deine wertvollste Ressource, also scheue dich nicht, sie mit allen erforderlichen Mitteln zu beschaffen. Deine politischen Entscheidungen und wen du für deine Verbündeten auswählst, werden das Schicksal dieser Parallelwelt bestimmen. Führe sie zur Demokratie oder übernimm als unnachgiebiger Diktator die Kontrolle? Wird die Partei dem Volk dienen, oder wird das Volk der Partei dienen? Du hast die Wahl, Genosse!""For the People ist im Moment ein sehr aktuelles Spiel, da die politischen Unruhen scheinbar ein Allzeithoch erreicht haben", so Olga Makusсhenko, Geschäftsführerin von Premium Games bei 101XP. "Es vergeht kaum mehr ein Tag, an dem man nicht hört, wie Menschen über Dinge wie Ungleichheit und politische Anführer diskutieren. Hier in Russland haben wir in den letzten Jahrzehnten drastische Veränderungen in den Regierungssystemen erlebt, deshalb wollten wir ein Spiel entwickeln, das diese Machtsysteme erkundet. Wir hoffen, dass For the People die Menschen dazu bringt, über all die widersprüchlichen Aspekte nachzudenken, die bei der Arbeit in der Politik ins Spiel kommen."Letztes aktuelles Video: Trailer