For the People: Totalitäre Politik-Simulation verspätet sich

Eigentlich wollten Brezg Studio und 101XP ihre von der Sowjetzeit inspirierte Politik-Simulation For the People am 30. Juli 2020 für PC veröffentlichen. Für den letzten Feinschliff musste der Termin allerdings kurzfristig um zwei Wochen verschoben werden : "Wir haben den nicht einfachen Beschluss gefasst, das Erscheinungsdatum von For the People vom 30. Juli auf den 13. August zu verschieben.Das gesamte Team der Studios Brezg und 101XP ist Euch unendlich dankbar für das gezeigte Interesse an dem Spiel, die enorme Unterstützung, die nützlichen Hinweise und Eure Geduld. Derzeit befinden wir uns in der Abschlussphase der Entwicklung und Lokalisierung, aber an dem Spiel muss noch ein wenig gearbeitet und gefeilt werden, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wir bedauern aufrichtig, dass Ihr noch etwas warten müsst, und hoffen, dass das Endergebnis Euch angenehm überrascht."Auf Steam kann man das politische Strategiespiel bereits auf die Wunschliste setzen und als kostenlose Demo ausprobieren. For the People ist "ein brisanter visueller Gesellschaftsroman, dessen Handlung in einer von Totalitarismus und Bürokratie angefüllten alternativen Welt stattfindet. Du, Francis River, bist von der Partei zum neuen Stadtoberhaupt von Eisen-1 gewählt, um endlich die gesellschaftlichen Zustände in Ordnung zu bringen und die übergeordnete Führung nicht zu enttäuschen.Dir steht bevor, schwierige politische Entscheidungen zu treffen, zwischen den Interessen der Funktionäre und der Bevölkerung zu taktieren sowie an Untersuchungen mitzuwirken und die Stadt mit Ressourcen zu versorgen. Bei deinen Entscheidungen gibt es keine eindeutig guten und schlechten Konsequenzen, du entwickelst deinen eigenen Handlungsstrang. Du hast eine Vielzahl von Entscheidungsmöglichkeiten, trau dich und verfolge, wie sich dein Handeln auf das Leben in Eisen-1 auswirkt!"Letztes aktuelles Video: TerminTrailer