Willy Morgan and the Curse of Bone Town: Point'n'Click-Adventure in moderner Piratenwelt angekündigt

Nicht-Lineares Gameplay - Erforscht die Welt, sammelt Items und löst brillante Rätsel ohne Einschränkungen.

Einzigartiger Grafikstil - Eine fantasievolle Welt mit magischer Atmosphäre.

Moderne Adaption klassischer Adventures - Cineastische Zwischensequenzen und über 50 verschiedene Orte zum Entdecken.

Eine Piratenwelt im modernen Gewand - Piraten und Computer? Wieso auch nicht!

15 Charaktere zum Interagieren - Lerne mehr über die Geschichte durch mehrere Stunden interaktiver Dialoge, vollgepackt mit Ironie und Easter Eggs.

Original-Soundtrack - Mehr als zwei Stunden eigens kreierter Musik.

Der italienische Entwickler imaginarylab und VLG Publishing haben das Point-&-Click-Adventure Willy Morgan and the Curse of Bone Town angekündigt, das im Sommer 2020 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Außerdem wird ab dem 16. Juni im Rahmen des Steam-Spielefestivals eine kostenlose Demo des ungewöhnlichen Piratenabenteuers zum Download bereitstehen. Der Hersteller schreibt: "Das Spiel ist ein Tribut an traditionelle Point-and-Click-Titel und kombiniert die klassischen Genre-Features mit einem einzigartigem 3D-Cartoon-Look und einer fantastischen Piratenwelt mit modernem Touch.Ein Brief von vor 10 Jahren, ein verwickeltes Netz an Lügen, das aufgedeckt werden muss, und ein ungelöstes Mysterium: In Willy Morgan and the Curse of Bone Town können Spieler eine sehr ungewöhnliche Piratenstadt erkunden, in die Vergangenheit reisen und verschiedene Objekte und Hinweise finden, um Willy zu helfen, die Hintergründe des Verschwinden seines Vaters aufzudecken.Das Adventure bietet neben einer verträumten Atmosphäre und eigenem Humor auch die typische Freiheit, alles nach Belieben zu erkunden, ähnlich wie bei zeitlosen Klassikern wie Monkey Island. Die Geschichte entfaltet sich durch amüsante Dialoge und herausfordernde Rätsel. Eine scharfe Beobachtungsgabe, Intuition und Fantasievermögen werden für den Erfolg und das Aufdecken der Wahrheit benötigt."Als Schlüsselelemente werden genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer