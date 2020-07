Willy Morgan and the Curse of Bone Town: Point'n'Click-Adventure in moderner Piratenwelt kommt im August

Der neu gegründete italienische Entwickler Imaginarylab und Publisher VLG haben das Release-Datum vonbekanntgegeben. Das "moderne Piraten-Abenteuer" für den PC erscheint am Dienstag, 11. August auf Steam und GOG - und zwar für 19,99 Euro (der Kaufpreis ist in der ersten Woche nach dem Release um 15% reduziert).Der Titel wurde von Klassikern wie Day of the Tentacle und der Monkey-Island-Serie inspiriert und soll den Spielern eine moderne Interpretation des Genres bieten, in der sie in einer technologisierten 3D-Piratenwelt nach Hinweisen suchen und Rätsel lösen."Während Willy dem Verschwinden seines Vaters, dem bekannten Archäologen Henry Morgan, auf den Grund geht, entwirrt er mit Hilfe einer Reihe an skurrilen Charakteren ein Netz an Geheimnissen. Auch wenn sein Abenteuer auf den ersten Blick beängstigend scheint, bieten humorvolle Charaktere, freies Erkunden und charmante Cartoon-Grafik Spielern jeden Alters einefantastische Reise. Oldschool Point-and-Click-Fans können sich auf Referenzen, Easter Eggs und subtile Andeutungen an die beliebtesten Klassiker des Genres freuen.•Nicht-Lineares Gameplay – Erforscht die Welt, sammelt Items und löst brillante Rätsel ohne Einschränkungen.•Einzigartiger Grafikstil – Eine fantasievolle Welt mit magischer Atmosphäre.•Zeitgemäße Adaption klassischer Adventures – Cineastische Zwischensequenzen und über 50 verschiedene Orte zum Entdecken.•Eine Piratenwelt im modernen Gewand – Piraten und Computer? Wieso auch nicht!•15 Charaktere zum Interagieren – Lerne mehr über die Geschichte durch mehrere Stunden interaktiver Dialoge, vollgepackt mit Ironie und Easter Eggs.•Original-Soundtrack – Mehr als zwei Stunden eigens komponierterMusik.(...)Das Spiel unterstützt deutsche Texte mit englischer Sprachausgabe."