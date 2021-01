Willy Morgan and the Curse of Bone Town: Umsetzungen für PS4 und Switch; deutsche Texte geplant

Nach seinem PC-Debüt wird Willy Morgan and the Curse of Bone Town im 1. Quartal 2021 auch für PlayStation 4 und Switch erscheinen . Das Point-&-Click-Adventure wird außerdem deutsche Texte und englische Sprachausgabe bieten. Die PC-Version bekommt die deutsche Übersetzung via Update nachgeliefert.Willy Morgan and the Curse of Bone Town ist ein klassisches Point-&-Click-Rätselabenteuer in einer alten Piratenstadt. Dabei versprechen das italienische Entwicklerstudio Imaginarylab und Publisher VLG "herausfordernde Rätsel und lustige Dialoge" à la Monkey Island. Die PC-Version hatten wir im August 2020 getestet ( zum Test ).Hintergrundstory: "Zehn Jahre ist es her, seitdem Henry Morgan, der berühmte Archäologe und Vater von Willy, unter mysteriösen Umständen verschwand. Als Willy einen seltsamen Brief mitsamt kryptischer Nachricht erhält, stürzt er sich in ein gefährliches Abenteuer in Bone Town, einem sehr ungewöhnlichen Ort voller Piraten und zwielichtiger Gestalten, um ein für alle Mal das Geheimnis um den Verbleib seines Vaters zu lüften."Letztes aktuelles Video: Switch Trailer