Elden: Path of the Forgotten: Von Lovecraft inspirierter Pixel-Horror startet auf PC und Switch

Viele verschiedene und herausfordernde Regionen.

Gruselige von Lovecraft inspirierte Feinde und Bosse.

Einzigartige und brutale Waffen und Zauber.

Mächtige und kraftvolle Items.

Am 9. Juli 2020 haben Onerat Games und Another Indie das von H. P. Lovecraft inspirierte 2D-Action-Adventure Elden: Path of the Forgotten für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 16. Juli ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auch via Utomik erhältlichen Titels gewährt (14,39 Euro statt 15,99 Euro), im eShop nicht. Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Führe Elden auf seiner Mission durch ein verelendetes Land, um seine Mutter vor altertümlichem Horror zu bewahren. Bringe dich bei deiner Reise auf dem verlassenen Pfad in brutale, technische Kämpfe ein und meistere die unheimliche Magie. Elden versucht sich beim Geschichtenerzählen an nicht traditionellen, indirekten Methoden - geradezu wie beim Lesen eines illustrierten Buches in einer Sprache, die du nicht verstehst. Der Kampf basiert eher auf Reaktion, anstatt auf Aktion. Du musst dein Durchhaltevermögen und deine Position strategisch managen, um die Kunst des Parierens zu meistern oder den perfekten Zeitpunkt zum Zuschlagen zu finden. Visuell von klassischen 16- und 8-Bit-Spielen inspiriert, ist Elden: Path of the Forgotten eine atemberaubende, fesselnde, dunkle Welt, die darauf wartet, erkundet zu werden."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC Switch