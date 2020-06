Voidtrain: Survival-Spiel mit interdimensionalem Zug angekündigt

Screenshot - Voidtrain (PC) Screenshot - Voidtrain (PC) Screenshot - Voidtrain (PC) Screenshot - Voidtrain (PC) Screenshot - Voidtrain (PC) Screenshot - Voidtrain (PC) Screenshot - Voidtrain (PC)

Features

Wer kennt ihn nicht - den aufregenden, aber beschwerlichen Alltag in einem interdimensionalem Zug? Elektrische Portale öffnen, durch die Luft schwimmen, Asteroiden mit dem Lasso abernten, Waffen an der Werkbank aufmotzen, Banden und Flughaie mit Maschinengewehren abwehren - all das soll das Survival-Spiel Voidtrain authentisch simulieren.Auf Steam lässt sich bereits Näheres über den PC-Titel in Erfahrung bringen, der laut Entwickler Nearga und Publisher HypeTrain Digital im Herbst 2020 erscheinen soll. Bis zu vier Spieler können sich bei dem "endlosen Abenteuer" ergänzen.Start with a tiny trolley. What comes out of it further depends on you. Build, expand, customize, choose the type of engine between different eras - and play the game your way!Together with your mechanic, learn to survive in a new environment. A unique world with its own rules - where gravity sometimes does not apply. Gather resources, explore the stations and islands scattered along the way, and hunt the creatures that inhabit them.The generation of the environment, events and objects around the player, as well as the choice of the player himself, will make every adventure you have in Voidtrain truly stand out. Each time there's a new path to go on, new lands to discover, and a new train to build!"Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer