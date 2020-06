Metal: Hellsinger: "Most Metal Game Ever": Rhythmus-Shooter für PC und Konsolen angekündigt

Screenshot - Metal: Hellsinger (PC) Screenshot - Metal: Hellsinger (PC) Screenshot - Metal: Hellsinger (PC) Screenshot - Metal: Hellsinger (PC) Screenshot - Metal: Hellsinger (PC) Screenshot - Metal: Hellsinger (PC) Screenshot - Metal: Hellsinger (PC) Screenshot - Metal: Hellsinger (PC)

Mit Metal: Hellsinger befindet sich ein rhythmischer First-Person-Shooter bei The Outsiders und Funcom in Entwicklung. Das Schießen im Takt der Musik soll sowohl die Kraft der Spielfigur als auch die Intensität des Metal-Soundtracks erhöhen. Jedes Level wird von einem eigenen Musikstück untermalt, das ebenfalls in verschiedene Ebenen unterteilt ist. Aus atmosphärischer Hintergrundmusik können je nach "Leistung" des Spielers "mächtige Metal-Hymnen" werden. Der Shooter, an dem auch Musiker wie Matt Heafy (Trivium) und Alissa White-Gluz (Arch Enemy) beteiligt sind, soll 2021 für PC und Konsolen erscheinen."Dieser Ansatz gibt den Spielern den Ansporn, im Takt zu bleiben, denn das Erlebnis wird so intensiv und gewaltig, dass man es unbedingt aufrechterhalten möchte", erklärt Joel Bylos, Chief Creative Officer bei Funcom. "Ich weiß, dass Dave und The Outsiders wissen, wie man einen Shooter kreiert, aber so etwas wie Metal: Hellsinger habe ich noch nie gesehen. Es ist ein sehr ambitioniertes Projekt und wir sind stolz darauf, ein Teil davon zu sein."Creative Director des Projekts ist David Goldfarb, der zuvor Lead Designer von Battlefield: Bad Company 2 und Battlefield 3 sowie Game Director von Payday 2 war."Wir wollen ein Spiel kreieren, dass man mit gutem Grund als 'most metal game ever' bezeichnen kann", sagt David Goldfarb. "Oder zumindest so nah wie möglich herankommen! Etwas erschaffen, das sich wie ein Tribut an den epischen Ideenreichtum, den Spaß und die Wut des Metals anfühlt - nicht nur, was die Musik, sondern auch den Art-Style, die Charaktere und Lore betrifft. So etwas umzusetzen ist eine unglaubliche Freude und wir können es kaum erwarten, Metal: Hellsinger den Spielern zu zeigen."Metal: Hellsinger erscheint 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X. Auf den Next-Generation-Konsolen soll der Shooter mit besserer Grafik, bis zu 120 fps und stark reduzierten Ladezeiten auftrumpfen.