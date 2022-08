Metal: Hellsinger: Metal: Hellsinger - "das größte Konzert in der Geschichte der Gamescom"

So habt ihr Metal noch nie erlebt!

Screenshot - Metal: Hellsinger (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Metal: Hellsinger (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Metal: Hellsinger (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Metal: Hellsinger (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Metal: Hellsinger (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Metal: Hellsinger (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Metal- und Videospielfans aufgepasst! Denn nicht nur im Rhythmus-Shooter Metal: Hellsinger wird Dämonen ordentlich eingeheizt, sondern auch dem Messe-Publikum auf der weltweit größten Gamingmesse in Köln. So widmen Publisher Funcom und Entwickler The Outsiders am 25.08 um 19 Uhr weltbekannten Artists eine ganze Halle, um ihre ikonischen Tracks aus dem Spiel live zu performen.Fans der Fusion aus Musik und Videospiel können sich an diesem Abend auf Namen wie Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Dennis Lyxzén (Refused/INVSN) und James Dorton (Black Crown Initiate) freuen. Die Lieder des größten Gamescom-Konzerts der Geschichte stammen dabei aus der brennenden Feder des schwedischen Duos Two Feathers.Und das Beste, das gesamte Konzert ist für Messebesucher komplett kostenlos und die ersten 200 erhalten obendrauf noch eine Tasche mit exklusivem Metal: Hellsinger-Merch. Das gesamte Spektakel wird ebenfalls live gestreamt, Genaueres soll später noch bekannt gegeben werden.In Metal: Hellsinger werden euch zur gepflegten Shooter-Orgie deftige Metal-Tracks auf die Ohren geballert. Je genauer ihr den Takt trefft, umso intensiver wird die Musik und umso stärker fallen eure Angriffe gegen die blutrünstigen Kreaturen der Hölle aus. So schlachtet ihr euch durch Horden an Dämonen, um euch am Ende der Roten Richterin selbst zu stellen.Der Metal-Rhythmus-Shooter erscheint am 15. September auf Steam , PS5 und Xbox Series X/S. Besucher, die sich schon vorher auf das Konzert einstimmen wollen, können Metal: Hellsinger bereits als Demo auf allen Plattformen anspielen.