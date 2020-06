Marvel's Spider-Man: Miles Morales: Ist doch ein eigenständiges Spiel; Umfang mit Uncharted: Lost Legacy vergleichbar

Aktualisierung vom 15. Juni 2020, 16:55 Uhr:





In der offiziellen Spielbeschreibung bleibt Sony noch recht kryptisch: "Das neueste Abenteuer im Spider-Man-Universum weiß mit einer brandneuen Story aufzuwarten. Spieler erleben darin den Aufstieg von Miles Morales, dem es gelingt, mithilfe neuer Superkräfte sein eigener Spider-Man zu werden. Dank der ultraschnellen SSD der PS5 bewegen sich Spieler fast ohne Ladezeiten in atemberaubender Geschwindigkeit durch Marvel’s New York City und erleben mit dem DualSense Wireless-Controller auch haptisch, wie sich Miles durch die Häuserschluchten schwingt, Schläge austeilt, Netzfäden schießt und seine Gegner mit Venom Blasts das Fürchten lehrt. Detaillierte Charaktermodelle und verbesserte Grafik im Spiel lassen die Abenteuer von Miles Morales als Spider-Man noch realistischer erscheinen."

Sony hat bei der Ankündigung von Marvel's Spider-Man: Miles Morales ziemlich viele Fragen offen gelassen. Auch in ersten Interviews wurde nicht klar kommumiziert, ob das Spiel eine ausgebaute Version von Marvel's Spider-Man mit "substanziellen Erweiterungen" (siehe unten) oder ein eigenständiges Spiel sein soll. Nach mehreren Interviews mit unterschiedlichen Aussagen scheint mittlerweile festzustehen, dass das Spielerweiterter Remaster von Marvel's Spider-Man ist, sondern ein komplett eigenständiges Spiel mit neuer Hauptfigur. Es soll vom Umfang her mit Uncharted: The Lost Legacy vergleichbar sein (ca. sieben Stunden für die Hauptgeschichte).Nach der Ankündigung von Marvel's Spider-Man: Miles Morales beim gestrigen PS5-Event hat Sony klargestellt ( The Telegraph via VGC ), dass das Spiel ein erweiterter Remaster von Marvel's Spider-Man für die PlayStation 5 ist. Die erweiterten Inhalte drehen sich wenig überraschend um Miles Morales als Spider-Man. Der Umfang dieser neuen Inhalte wurde allerdings nicht weiter thematisiert. Es war lediglich von einer "substanziellen Erweiterung" die Rede.Simon Rutter (Sony Interactive Entertainment EVP Head of European Business) meinte weiter, dass das Spiel sowie die Engine "erheblich verbessert" wurden, um die neuen Möglichkeiten der PlayStation 5 auszunutzen. Marvel's Spider-Man wurde schon im Vorfeld der Spielankündigung immer wieder zur Verdeutlichung der schnelleren Ladezeiten (PS4 vs. PS5) von Sony eingesetzt ( wir berichteten ).Die Frage, ob Besitzer von Marvel's Spider-Man (PS4) eine Upgrade-Möglichkeit auf Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS5) erhalten werden oder das Spiel erneut kaufen müssen, hat Sony bisher nicht beantwortet.Letztes aktuelles Video: Ankündigung