Marvel's Spider-Man: Miles Morales: Trailer zur PC-Version veröffentlicht

Marvel's Spider-Man: Miles Morales ab Herbst für den PC

Nachdem schon der erste Spinnenmann-Titel den Sprung auf den PC schaffte, folgt schon bald auch Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Zum geplanten Port gibt es jetzt ein erstes Video.Dieses wurde jüngst unter anderem auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Marvel Entertainment veröffentlicht. Der 30-sekündige Clip zeigt verschiedene Spielszenen, auf die sich die PC-Spielergemeinschaft freuen darf.Natürlich dürfte mittlerweile jeder wissen, was einen erwartet – schließlich ist das Spiel an sich schon 2020 zum Verkaufsstart der PS5 auf den Markt gekommen. Viel interessanter dürfte deshalb das Erscheinungsdatum der Portierung sein. Exakten Aufschluss darüber gibt das Video allerdings nicht, lediglich vom „Herbst 2022“ ist am Ende die Rede. Und den kalten Tagen nach zu urteilen, klopft der schon gehörig an die Tür.Es kann also dementsprechend nicht mehr lange dauern, bis auch PC-Spieler in den Genuss von Marvel's Spider-Man: Miles Morales kommen werden. Dann dürfen sie wahlweise bei Steam oder dem Epic Games Store zuschlagen. Ob sich dann ein ähnlicher Erfolg wie schon beim Vorgänger einstellen wird, bleibt abzuwarten: Die PC-Version von Spider-Man Remastered konnte jedenfalls auch kommerziell überzeugen . Mit einer 4Players-Wertung von 81 hätte es Miles Morales aber auch mehr als verdient.Derweil wartet die Spieleindustrie gespannt auf Marvel's Spider-Man 2. Die Fortsetzung soll 2023 erscheinen, aber bislang sind Informationen noch eher rar gesät. Ein Studiobesuch von Marvel bei Insomniac Games soll aber einen überragenden Eindruck hinterlassen haben.