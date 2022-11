Marvel's Spider-Man: Miles Morales: Elektrisierender Launch-Trailer zum PC-Release

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Winterpracht in New York

Insomniacs Superheldenpläne

Auch wenn Insomniacs Abenteuer mit Miles an Weihnachten spielt, hat sich Marvel’s Spider-Man: Miles Morales schon heute von der PlayStation auf den PC geschwungen.Passend zum Release gibt es einen anderthalbminütigen Launch-Trailer zu sehen, in dem der Nachwuchssuperheld zeigt, was er draufhat, und warum er Peter Parker in nichts nachsteht. Seine elektrisierende Power und seine praktische Kraft der Tarnung sind angesichts der Gegner, die sich Miles in den Weg stellen, aber auch bitter nötig.Denn während Peter seinen Urlaub genießt, muss Miles als Spider-Man New York quasi im Alleingang beschützen und bekommt es dabei schon bald mit allseits bekannten Bösewichten wie Alexie Mikhailovich Sytsevich alias Rhino zu tun. Nun muss Miles beweisen, dass sein Idol Peter sich auf ihn verlassen kann.Wie schon beim Vorgänger, der übrigens am 12. August als Remastered ebenfalls auf dem PC erschienen ist , schwingt ihr euch im engen Superheldenanzug tollkühn durch die Häuserschluchten von New York, verpasst plötzlich auftauchenden Verbrechern eine Abreibung und sucht jede Menge Open World-Sammelkram.Als Teil von Sonys aktueller Spielegeneration ist Marvel’s Spider-Man: Miles Morales durchaus anspruchsvoll. Damit alles rund läuft, wenn ihr New York wieder zu einem sicheren Pflaster macht und das Weihnachtsfest rettet, solltet ihr vielleicht noch mal einen Blick auf die empfohlenen Systemvoraussetzungen für die PC-Version werfen.Auch nach Marvel’s Spider-Man und Miles Morales sowie den beiden PC-Ports ist Insomniac immer noch hoch motiviert, Spieler mit neuen Superheldenabenteuern zu versorgen. Als nächstes steht Spider-Man 2 auf dem Plan, bei dem sich Peter und Miles einem ersten Trailer zufolge mit Venom herumschlagen müssen.Wie Insomniac vor einem Monat auf Twitter verraten hat, mache man wohl auch gute Fortschritte und halte weiterhin an einem Release 2023 fest . Etwas länger gedulden müssen sich Fans wohl auf die Videospielumsetzung mit Klauenkämpfer Wolverine: Hier gibt es außer einem kleinen Teaser noch keinerlei Informationen.