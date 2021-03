Forspoken: Neuer Name für "Project Athia" für PC und PS5 von Luminous Productions + Trailer

Screenshot - Forspoken (PC, PlayStation5) Screenshot - Forspoken (PC, PlayStation5) Screenshot - Forspoken (PC, PlayStation5) Screenshot - Forspoken (PC, PlayStation5) Screenshot - Forspoken (PC, PlayStation5) Screenshot - Forspoken (PC, PlayStation5)

Aus Project Athia wird offiziell Forspoken . Das Action-Adventure von Luminous Productions wurde im Sommer 2020 für PC und PlayStation 5 (zwei Jahre konsolenexklusiv) angekündigt und soll weiterhin 2022 erscheinen.In Forspoken übernimmt man die Rolle von Frey, die zum ersten Mal nach Athia kommt. Die junge Heldin muss in der "wilden Welt" lernen, magische Fähigkeiten einzusetzen, um zu überleben. Frey wird von der Schauspielerin Ella Balinska gespielt. Über ihre Rolle sagte Balinska:"Dies ist das erste Videospiel, an dem ich arbeite, und es ist beeindruckend zu sehen, wie sich hier die unglaubliche Welt und die Story von Forspoken vereinen und die Grenzen zwischen Realität und Phantasie verwischt werden. Frey ist ein echter Charakter, sie ist ungeschlacht, ein Mädchen, das ihren Weg verloren hat - bildlich und buchstäblich -, und sie ist eine Figur, mit der ich mich sofort verbunden fühlte. Und ich denke, dass das auch für viele Menschen in aller Welt gelten wird, wenn sie sich in dieses Abenteuer stürzen."Letztes aktuelles Video: Offizielle Ankündigung