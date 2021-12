Forspoken: Neuer Trailer verrät das Releasedatum des Action-Rollenspiels von Square Enix

Erst letztes Jahr hat Square Enix mit Forspoken ab 79,98€ bei vorbestellen ) (damals noch Project Athia) ein brandneues Action-Rollenspiel für PlayStation 5 und PC vorgestellt. Während der diesjährigen Game Awards betrat nun Schauspielerin Ella Balinska die Bühne, die in Forspoken die Rolle von Protagonistin Frey Holland übernehmen wird, um den nächsten Trailer zum Titel von Entwickler Luminous Productions vorzustellen. Am Ende des Videos wurden Fans dann mit dem offiziellen Release von Forspoken überrascht: Bereits am 24. Mai 2022 wird das Action-Rollenspiel erscheinen.Die Verantwortlichen von Sony haben sich eine zweijährige Konsolen-Exklusivität für Forspoken gesichert. Damit wird das Spiel frühestens im Mai 2024 für Xbox Series X|S in den Handel kommen. Im PlayStation Blog hat Square Enix ganz nebenbei auch noch einen Prequel-DLC namens "In Tanta We Trust" bestätigt, der im Winter 2022 auf die Vorgeschichte von Forspoken eingeht. Alle Käufer der Digital Deluxe Edition erhalten früheren Zugriff auf den DLC. Neben Ella Balinska, haben auch Janina Gavankar, Jonathan Cake, Keala Settle und Monica Barbaro eine Rolle im Spiel erhalten. Die Geschichte stammt unter anderem von Uncharted-Autorin Amy Hennig und Rogue-One-Autor Gary Whitta.