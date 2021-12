Forspoken: Das Action-Adventure bietet drei unterschiedliche Grafikmodi auf PlayStation 5

Letzte Woche hat Square Enix im Rahmen der Game Awards 2021 den Veröffentlichungstermin von Forspoken ( ab 79,98€ bei vorbestellen ) für PlayStation 5 und PC bekannt gegeben. In einem Interview mit der Webseite Ungeek.ph enthüllte das Team von Luminous Productions nun weitere Details zum Spiel, die sich speziell um die verschiedenen Grafikmodi drehen, die auf PS5 zur Verfügung stehen werden.Demnach werden drei Optionen in Forspoken angeboten. Unter anderem wird ein Qualitätsmodus angeboten, der die Grafik in den Fokus rückt. Hier wird das Spiel in 4K mit 30 FPS wiedergegeben. Im Performance-Modus sinkt die Auflösung auf 2K, dafür können sich Fans auf eine Darstellung mit 60 FPS freuen.Laut Luminous Productions wird es außerdem einen Raytracing-Modus in Forspoken geben, für den allerdings keine Auflösungs- oder Bildratendetails preisgegeben wurden. Auf dem PC können Spieler ihre Einstellungen natürlich wieder individuell anpassen. Auch die speziellen Funktionen des DualSense-Controllers kommen zum Einsatz, darunter haptisches Feedback bei den verschiedenen Magieformen. Forspoken erscheint am 24. Mai 2022 für PlayStation 5 und PC im Handel. Die Konsolen-Exklusivität endet erst nach zwei Jahren.Letztes aktuelles Video: ReleaseTermin TGA 2021