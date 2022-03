Forspoken: Action-Rollenspiel wird um mehrere Monate verschoben

Square Enix und das Entwicklerteam von Luminous haben bekannt gegeben, dass der geplante Release von Forspoken ( ab 79,98€ bei vorbestellen ) im Mai 2022 nicht eingehalten werden kann. In einer Nachricht auf Twitter bestätigten die Macher, dass das neue Action-Rollenspiel später erscheinen wird. Schon letzte Woche machten Gerüchte um einen neuen Termin die Runde (wir berichteten ). Der neue Release wurde nun für den 11. Oktober 2022 festgelegt. Forspoken erscheint auf PC sowie konsolenexklusiv auf PlayStation 5."Wir haben die Entscheidung getroffen, das Release-Datum von Forspoken auf den 11. Oktober 2022 zu verlegen. Unsere Vision für diese aufregende neue IP ist, eine Spielwelt und eine Heldin zu erschaffen, deren [Geschichte] Spieler aus aller Welt in den nächsten Jahren erleben möchten – es ist deshalb extrem wichtig für uns, dass wir das richtig machen. Deshalb werden wir in den nächsten paar Monaten unseren Fokus auf den Feinschliff des Spiels legen und wir können es kaum erwarten, dass ihr die Reise von Frey im Herbst erleben könnt." heißt es in der Mitteilung auf Twitter.Forspoken wurde als Project Athia erstmals im Jahr 2020 von Square Enix vorgestellt. Entwickelt wird das Action-RPG vom Team bei Luminous Productions, das zuletzt für Final Fantasy 15 verantwortlich war. Ende 2021 wurde im Rahmen der Game Awards der bislang aktuellste Trailer zu Forspoken veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: ReleaseTermin TGA 2021