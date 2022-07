Forspoken: Release verschiebt sich erneut

Diskussionen mit wichtigen Partnern

Keine Überschneidung mit God of War: Ragnarök

Luminous Productions haben die Veröffentlichung ihres Action-Rollenspiels Forspoken ( ab 79,98€ bei vorbestellen ) erneut verschoben. Der Release wird statt am 11. Oktober 2022 für den 24. Januar 2023 angepeilt. Die Gründe scheinen aber nicht in der Entwicklung zu liegen.In einer Mitteilung zur Verschiebung geben die Entwickler einen kurzen Einblick in die Hintergründe der zweiten Verzögerung von Forspoken. "Als Ergebnis einer Diskussion mit Schlüsselpartnern, haben wir die strategische Entscheidung getroffen, Forspoken erst am 24. Januar 2023 zu veröffentlichen", so die Entwickler in ihrer Mitteilung. Alle Spielelemente seien fertig und die Entwicklung in der letzten Phase.Da Forspoken sowohl auf dem PC (Steam, Epic Store, Microsoft Store) und konsolenexklusiv auf PlayStation 5 erscheint, kann angenommen werden, das mit "Schlüsselpartner" vor allem Sony gemeint ist. Weiterhin könnte man vermuten, dass die Veröffentlichung von God of War: Ragnarök am 9. November vielleicht ohne einen weiteren, konsolenexklusiven Release im gleichen Zeitraum stattfinden soll.Immerhin könnte das auch für Forspoken weniger Rampenlicht und damit einen schwächeren Konsolen-Start bedeuten. So könnte man mit dem Januar 2023 einen Zeitraum ohne Groß-Releases gewählt haben. Konkrete Informationen zu den genauen Hintergründen gibt es bisher nicht.Letztes aktuelles Video: ReleaseTermin TGA 2021