Forspoken: Zehn Minuten Gameplay im frischen Gamescom-Trailer

Forspoken: Neuer Trailer zeigt magische Kämpfe und Parkour-Mechaniken

Weitere Details im offiziellen Blog-Eintrag

Square Enix zeigt uns auf der Gamescom satte zehn Minuten Gameplay seines neuen Fantasy-Rollenspiels Forspoken. Der Trailer präsentiert eindrucksvoll, was uns mit dem kommenden Titel erwartet.Obwohl oder gerade, weil der Titel bereits zwei Mal verschoben wurde, ist die Erwartungshaltung entsprechend hoch. Nun bekommen wir aber zumindest endlich einen tieferen Einblick, wie Forspokens Kämpfe, Bewegungen und Fähigkeiten aussehen sollen.Auch auf das Setting von Forspoken wird in der länger gehaltenen Vorschau etwas näher eingegangen. Wir schlüpfen in die Rolle von Frey Holland, gespielt von Ella Balinska, einer jungen Frau, die mit der Hilfe ihrer magischen Fähigkeiten in der schaurig-schönen Spielwelt von Athia um ihr Überleben kämpft. Der neue Trailer bietet uns einen Blick auf die Stadt Cipal, dem letzten Zufluchtsort, an dem sich Flüchtlinge versammeln, die der verderblichen Kraft des Bruchs zu entfliehen versuchen.In Cipal sprechen wir mit den Stadtbewohnern, um Quests anzunehmen und Handel zu betreiben, bevor wir uns den Herausforderungen von Athias gefährlicheren Regionen stellen. Beispielsweise verschlägt es uns auf unserer Reise in die karge Wüste von Praenost, in der sich die Verdorbenen nur so tummeln. Aber auch die üppige Region Avoalet bietet mit ihren mutierten Bestien allerhand Abenteuer.Einmal in der Wildnis angelangt, können wir Freys magische Fähigkeiten nutzen, um Feinde im Kampf zurückzuschlagen oder uns noch besser durch das gefährliche Terrain zu bewegen, um eine Vielzahl von Schätzen und Gegenständen zu finden. Diese wiederum können wir zum Craften verwenden, oder sie bei unserer Rückkehr in Cipal verkaufen. Außerdem wird es uns möglich sein, Mana in leuchtenden Pools auf unserer Reise zu finden, mit denen wir neue Zauber und Fähigkeiten freischalten können. Auch andere Belohnungen wie Erfahrungspunkte, verbesserte Statuswerte, Story-Schnipsel oder frische Ausrüstungsgegenstände erwarten uns.Wem das noch nicht genügt, der wird mit weiteren Details zum Gameplay und der Story von Forspoken im begleitenden Blog-Eintrag der Entwickler versorgt. Nachdem der Titel ursprünglich bereits für den Monat Mai des aktuellen Kalenderjahres geplant war, verschob sich der Termin zunächst auf den 11. Oktober 2022 . Doch auch diesen mussten die Entwickler von Square Enix noch einmal canceln: Forspoken erscheint nach jüngsten Informationen nun am 24. Januar 2023