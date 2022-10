Forspoken: Im neuen Trailer geht es mit Highspeed-Magie durch die Open World

Forspoken: Lauf Frey, lauf!

Ein Ass zu Wasser und in der Luft

Das mehrfach verschobene Action-Rollenspiel Forspoken nähert sich im Eiltempo der Zielgeraden: Am 24. Januar 2023 soll Square Enix‘ neues Pferd im Stall in die Hände der Spieler galoppieren.Hauptfigur Frey hat mit den flinken Vierbeinern allerdings nichts am Hut, sondern bereist die Welt von Forspoken am liebsten zu Fuß. Dank ihrer magischen Fähigkeiten läuft, springt, gleitet und klettert die New Yorkerin über Felder, Wiesen und Berge – ihrem zauberhaften Parkour-Talent hat man auch den neuesten Trailer gewidmet.Weil Frey neu ist in Athia, muss sie natürlich als erstes laufen lernen, und zwar wortwörtlich! Der magische Sprint ist die Grundlage für die Fortbewegung und soll dafür sorgen, dass Frey in Windeseile von einem Ort zum anderen kommt. Doch wer schonmal versucht hat, einen Marathon zu laufen, der weiß: Ausdauer ist alles.Auch in Forspoken muss Frey deshalb stets auf ihre Ausdauer zu achten, um nicht atemlos in der Einöde zu stranden. Gut, dass sie dem mit ihren anderen Fähigkeiten entgegenwirken kann: Durch Rausch läuft sie nicht nur schneller, sondern stellt auch gleichzeitig ihre Ausdauer wieder her. Tänzeln hingegen ermöglicht große Sprünge, die keinerlei Ausdauer verbrauchen.Doch das Leben in Athia spielt sich nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft und im Wasser ab, weshalb Frey für jede Situation die passende Fähigkeit parat hat. Mit Schweben kann sie einen Gleiter hervorrufen, der wie das Parasegel aus Zelda: Breath of the Wild sanfte Landungen und Langstreckenflüge garantiert.Außerdem hat Frey ein magisches Surfbrett (Gleiten), einen magischen Enterhaken (Warp) und magische Plattformen (Klettern) im Gepäck. Abgerundet wird ihr Repertoire an zauberhaften Parkour-Tricks mit dem Aufstieg, der ihr das Erklimmen von senkrechten Felswänden ermöglicht.Alle aufgezählten Talente lassen sich neben der reinen Fortbewegung auch defensiv und offensiv im Kampf einsetzen und durch Herausforderungen verbessern. Ob Frey dabei wie ein eleganter Adler durch die Lüfte gleitet oder auf die Nase fällt, erfahren wir ab dem 24. Januar 2023, wenn Forspoken exklusiv für die PlayStation 5 und den PC erscheint. Einen ersten Eindruck findet ihr in unserer Vorschau zum Spiel