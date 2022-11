Forspoken: Neuer Trailer stellt das magische Kampfsystem vor

Forspoken: Das Magiesystem hat eine Grundregel

Kampf, Schutz und Bewegung

Nur noch rund zwei Monate, dann soll Forspoken nach mehrfacher Verschiebung endlich erscheinen. Aus diesem Grund gewährt Square Enix derzeit intensive Einblicke in das Actionspiel.Nachdem zuletzt die Fortbewegungsmöglichkeiten in der offenen Spielwelt von Forspoken vorgestellt wurden, folgt heute ein Deep Dive zum Kampfsystem. Das setzt voll und ganz auf starke Magiefähigkeiten, auf die sich Protagonistin Frey im Kampf gegen die zahlreichen Feinde verlässt.Da Frey recht unfrewillig in der Welt Athia landet, beherrscht sie zu Beginn lediglich ein paar Anfängerfähigkeiten. Nach und nach wird Frey aber mächtiger und lernt die vier unterschiedlichen Magietypen kennen: violett, rot, blau und grün, die jeweils ganz eigene Stärken besitzen.Was sich aber alle vier Typen teilen ist eine Grundregel, die bei der Entwicklung des Magiesystems von Forspoken verfolgt wurde. Alle Zauber beginnen in der Form von magischer Energie, wechseln dann über etwa zu Feuer oder Eis und verwandeln sich wieder zurück in magische Enegie.Der Grund dafür ist, dass die Entwickler nicht wollten, dass die magischen Fähigkeiten aus dem Nichts erschafft werden. Das wäre zwar technisch weniger aufwändig gewesen, wie Ryota Nozoe, der Lead Visual Effects Artis für Forspoken, im PlayStation Blog ausführt, aber auch weniger kreativ. Stattdessen habe man sich für den aktuellen Weg entschieden und auch dafür, "dass die magische Energie in Forspoken durch geometrische Muster dargestellt" wird.Viele der magischen Fähigkeiten von Forspoken dienen zum Kampf, darunter zum Beispiel der Burst Shot, bei dem Frey viele kleine Felsbrocken verschießt, die Flächenschaden verursachen. Oder Cataract, der einen Wasserstreudel erzeugt, welcher Gegner ansaugt und ihnen Schaden zufügt.Allerdings dient die Magie in Forspoken nicht nur zur direkten Auseinandersetzung mit Feinden. Frey kann ihre Fähigkeiten auch zum eigenen Schutz verwenden, um sich vor Angriffen oder anderen Dingen zu schützen, und zur Fortbewegung. Immerhin kann die junge Heldin in Athia nicht einfach in ein Auto steigen und von Ort zu Ort fahren.Falls ihr selbst Hand an die Magie legen wollt, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Forspoken erscheint am 24. Januar 2023 exklusiv für den PC und die PlayStation 5. Noch mehr Infos zum Spiel gibt es übrigens in unserer Vorschau.