Forspoken: Neuer Cinematic Trailer stimmt auf baldigen Release ein

Forspoken: Ein magischer Weltensprung

Demo und Vorschau zu Forspoken

Mit großen, magischen Sprüngen nähert sich Forspoken seiner Veröffentlichung: Schon in zwei Wochen, also am 24. Januar, erscheint das Open World-Rollenspiel von Square Enix.Die Zeit bis zum Launch ist besonders für das Marketing-Team von essentieller Wichtigkeit, weshalb man noch einmal die Werbetrommel rührt. Nachdem uns vergangene Videos bereits die Fortbewegung und das Kampfsystem nähergebracht haben, setzt man im frisch hochgeladenen Cinematic Trailer vor allem auf choreographierte Zwischensequenzen und Partikeleffekte.Auch die Geschichte wird im Werbevideo noch einmal angeschnitten: Protagonistin Frey Holland, die zwar freiwillig ihr Leben in New York verlässt, aber unfreiwillig in der magischen Welt von Athia landet, muss sich in der unbekannten Umgebung erst einmal zurechtfinden. Dass sie als metaphorischer Fisch außerhalb des Meers nicht auf dem Trockenen liegen bleibt, hat sie auch ihrem verzauberten Armreif zu verdanken.Der verleiht ihr überdies die magischen Fähigkeiten, die Frey im Cinematic Trailer eindrucksvoll unter Beweis stellt und mit denen sie flink von Berg zu Berg hüpft oder grausige Kreaturen vertreibt. Zeit zum Durchatmen hat die junge Heldin dabei keine und ihr Sprint durch die Wälder von Athia zeigt auffällige Parallelen zu ihrer Flucht in der Realität.Auch Furcht spielt dementsprechend eine große Rolle und Freys Aufenthalt in der fremden Welt scheint ihr nicht nur beizubringen, dass die starke Emotion zu der Natur des Menschen gehört, sondern auch, dass man sie in den entscheidenden Momenten übertrumpfen kann. Eventuell dürfte die frisch erlangte Magie bei dieser Lektion ein bisschen geholfen haben.Bis ihr zusammen mit Frey diese Erfahrung selbst machen könnt, dauert es nun auch nicht mehr lange: Schon am 24. Januar erscheint Forspoken schließlich für den PC und die PlayStation 5. Dass man die vorherige Konsolen-Generation dabei außen vorlässt, ist angesichts des Fokus auf Partikeleffekte und Zauberspektakel bereits seit einiger Zeit absehbar.Ob das Grafikgewitter mit vernünftigem Gameplay und einer ordentlichen Story unterfüttert wird, könnt ihr dann in zwei Wochen selbst herausfinden. Für einen Vorabeindruck empfehlen wir das Ausprobieren der kostenlosen Demo und einen Blick auf unsere ausführliche Vorschau zu Forspoken