Forspoken: PC-Features und anspruchsvolle Systemanforderungen enthüllt

Forspoken: Technik aus 2. Klasse unerwünscht

Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 oder Intel Core i7-3770

AMD Ryzen 5 1600 oder Intel Core i7-3770 Grafikkarte: RX 5500 XT (8 GB) oder GTX 1060 (6 GB)

RX 5500 XT (8 GB) oder GTX 1060 (6 GB) Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Prozessor: AMD Ryzen 5 3600 oder Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600 oder Intel Core i7-8700K Grafikkarte: RX 6700 XT (12 GB) oder GTX 3070 (8 GB)

RX 6700 XT (12 GB) oder GTX 3070 (8 GB) Arbeitsspeicher: 24 GB

Prozessor: AMD Ryzen 5 5800X oder Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 5 5800X oder Intel Core i7-12700K Grafikkarte: RX 6800 XT (16 GB) oder RTX 4080 (16 GB)

RX 6800 XT (16 GB) oder RTX 4080 (16 GB) Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

Die PC-Features im schicken Trailer

Update für die kostenlose Demo

Am 24. Januar springtTitelheldin Frey nicht nur von New York in die magische Welt Athia, sondern auch das Spiel selbst in eure Hände – jedoch nur unter einer von zwei Bedingungen.Entweder ihr spielt das magische Rollenspiel auf einer PlayStation 5, dann könnt ihr einfach dem Store einen Besuch abstatten oder die physische Disc ins Laufwerk schieben. Oder ihr habt einen ziemlich leistungsstarken PC am Start. Entwickler Square Enix verriet nämlich, welcheForspoken benötigt, und die haben es ganz schön in sich.Wer nächste Woche gemeinsam mit Frey den Sprung nach Athia wagen will, braucht daher als Betriebssystem zwangsläufig Windows 10 oder 11 und 150 Gigabyte freien Speicherplatz, wobei die Nutzung einer SSD empfohlen wird. Was Prozessor, Arbeitsspeicher und Grafikkarte angeht, findet ihr im Folgenden eine Übersicht für die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen sowie was ihr für die bestmögliche Grafik braucht:Die von Square Enix auf Twitter enthüllten Systemanforderungen dürften für manche Spieler also durchaus eine Hürde darstellen, erst recht, wenn man nicht nur die minimalen Voraussetzungen erfüllen will. Falls ihr kurz vor dem Launch von Forspoken noch einmal euren PC aufmotzen wollt, habt ihr nun aber immerhin klare Vorgaben zum Recherchieren.Wozu die anspruchsvollen Systemvoraussetzungen gut sind, präsentierte Entwickler Square Enix dann auch gleich in einem passenden Trailer. Dort werden die verschiedenennoch einmal gründlich unter die Lupe genommen und sollen aufzeigen, warum sich leistungsstarke Technik für euer Abenteuer in Forspoken bezahlt machen könnte.So habt ihr je nach vorhandener Technik die Wahl zwischen unterschiedlichen Grafik-Modi, die mit AMD FidelityFX-Unterstützung daherkommen. Für eine flüssige Darstellung will man hingegen mit AMD FSR 2-Unterstützung sorgen, die ihr entweder mit Maus und Tastatur oder einem Controller erleben könnt. Kurze Ladezeiten und Super-Widescreen-Unterstützung bis 32:9 sind ebenfalls am Start.Zu guter Letzt enthüllte man auf Twitter noch, dass man sich das Feedback der Fans zu dervon Forspoken natürlich zu Herzen genommen hat und daraus resultierend ein frisches Update ausrollt. Das Update kann ab sofort heruntergeladen werden, weshalb ein erneuter Blick in die Demo sich durchaus lohnen könnte. Wer von technischen Problemen abgeschreckt wurde, soll diese nun nämlich nicht mehr vorfinden.Darüber hinaus kann nun die Tastenbelegung geändert werden, anvisierte Gegner bleiben länger anvisiert, auch wenn sie aus dem Sichtfeld verschwinden, und einige Textgrößen habe man auch angepasst. Die genannten Features dürften euch dann auch in der Vollversion erwarten, dieerscheint. Vorher empfehlen wir allerdings noch einen flinken Abstecher bei