Forspoken: Open World-Rollenspiel bekommt trotz Misserfolg einen Story-DLC

Forspoken: In einem Land vor unserer Zeit





Forspoken: In Tanta We Trust erscheint am 26. Mai für PS5 und PC.



Entdeckt Athias Vergangenheit und den Kampf, der die Tantas in den Wahnsinn trieb, in diesem #Forspoken Story-DLC.



Nach dem ernüchternden Launch vonhätte man eigentlich annehmen sollen, dass Square Enix uns dasganz schnell vergessen lassen will.Denn die mäßigen Kritiken wurden nur von noch mieseren User-Bewertungen übertroffen und wenn man Square Enix-Präsident Yosuke Matsuda glauben darf,. Trotzdem geht es weiter für die in die Fantasy-Welt Athia stolpernde New Yorkerin Frey: Mit einemDie Erweiterung, die Square Enix gestern kurz und knapp auf Twitter vorstellte, soll allerdings nicht nach, sondernangesiedelt sein: 25 Jahre bevor Frey nach Athia kommt, also in der Zeit, in der das Land noch nicht von der als Bruch bezeichneten Gefahr ins Chaos gestürzt wurde und die Tanta noch bei Verstand waren.Die manischen Matriarchen, wie ihr sie in Forspoken kennengelernt habt, waren schließlich nicht immer machthungrige Herscherinnen. Im DLC „In Tanta We Trust“, dererscheinen soll, dürfen sie ihre einstige Güte nun unter Beweis stellen. Dafür muss Protagonistin Frey aber noch eine Reise unternehmen: In die Vergangenheit.Unterstützt von der Tanta Cinta darf sich die New Yorkerin mitausgestattet der Säuberung von Rheddig entgegenstellen, einer Schlacht, die das Schicksal von Athia für immer veränderte. Falls ihr euch angesichts der DLC-Neuigkeit unsicher seid, ob sich Freys Abenteuer nicht doch lohnen könnte:beleuchten wir die Stärken und Schwächen des Open World-Parkours.