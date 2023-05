Forspoken: Kommender Story-DLC zum Open World-Experiment präsentiert sich im Gameplay-Trailer

Forspoken: Stimmen der Vergangenheit

Obwohlweder bei der Presse noch bei der Spielerschaft wirklich punkten konnte, geht es für Frey und ihr Abenteuer in Athia in Kürze weiter.Derwurde erst Ende März angekündigt, erscheint aber bereitsam 26. Maiund soll das jüngste Square Enix-Experiment noch einmal mit frischem Inhalt versorgen, bevor das Unternehmen dann mitwieder die vertraute Rollenspielreihe aus dem Hut zaubert.Der neueversorgt eventuelle Forspoken-Fans schon einmal mit ein paar Eindrücken, was Frey bei ihrer Reise in die Vergangenheit des gefährdeten Athias erwartet. Denn auch nach dem Ende des Spiels ist das Abenteuer der ehemaligen New Yorkerin noch nicht zu Ende und der bedrohliche Bruch weiterhin in der Welt präsent.Um dem Rätsel auf den Grund zu gehen, gelangt Frey mitten in die sogenannte, eine allesverändernde Schlacht in Athia. Glücklicherweise ist sie bei ihrem Trip in die Vergangenheit nicht allein:schließt sich Frey an und mit neuer Magie ausgestattet sagen die beiden Heldinnen den Feinden Athias den Kampf an.Wie das im fertigen Spiel aussieht, das soll nun der neue Gameplay-Trailer vermitteln, in dem Cinta und Frey bereits Hand in Hand arbeiten und sich mit ihrern zauberhaften Fähigkeiten nicht nur durch die steinige Welt Athias schwingen, sondern sich auch ihrer Gegner entledigen. Dabei befördert Square Enix erneut die beiden Elemente ins Rampenlicht, mit denen man schon in der Marketingkampagne geworben hatte:Entsprechend schwingen sich die beiden Magierinnen auch im neuen Trailer galant durch das Ödland und halten fiese Kreaturen mit schwarzen Löchern und Astralgeschossen in Schach. Ob die neue Geschichte Freys Schicksal in Athia bereichert, könnt ihr dannselbst ausprobieren.– zumindest, wenn es nach Square Enix-Präsident Yosuke Matsuda geht, der eher aufsetzen möchte.