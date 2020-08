Ratchet & Clank: Rift Apart: Erscheint im "Launch-Fenster" der PS5; Spielszenen von der Online-Gamescom

Sony hat einen gut siebenminütigen Ausblick aufs Action-Adventure Ratchet & Clank: Rift Apart veröffentlicht. Das Spiel, in dem die Helden den fiesen Dr. Nefarious mit der Hilfe von Dimensionssprüngen bekämpfen, soll laut aktueller Infos im "Launch-Fenster" der PS5 für Sonys neue Konsole erscheinen - also voraussichtlich gegen Ende 2020. Der deutsche PlayStation-Blog erläutert:"Ohne die Leistung der PlayStation 5 wäre ein solches Spiel gar nicht möglich. Wir führen noch lebendigere Welten als bisher ein, die Geschwindigkeit der SSD ermöglicht es uns, nahezu in Sekundenschnelle die Galaxie zu durchqueren, und Spezialeffekte wie Ray-Tracing machen deutlich, was in der neuen Konsole steckt.In diesem Demovideo, das zu Beginn des Spiels angesiedelt ist, streiten sich Ratchet und Clank mit ihrem Erzfeind Dr. Nefarious. Nur diesmal hat er einen gefährlichen Dimensionator bei sich; ein Gerät, das Portale in andere Dimensionen öffnen kann. Wie immer gerät der Plan von Dr. Nefarious aus den Fugen und unser geliebtes intergalaktisches Duo springt von Dimension zu Dimension. Dabei treffen sie auf eine Reihe vertrauter und neuer Gesichter.Was ihr jetzt beim bloßen Ansehen des Videos noch nicht erleben könnt, sind der überragende DualSense Wireless-Controller und das tolle 3D-Audio. In diesem Demovideo seht ihr auch das brandneue Arsenal von Ratchet, das neue Waffen wie die Burst Pistol, den Topiary Sprinkler, die Shatterbomb und den Enforcer beinhaltet. Dank des haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers fühlt sich jede Waffe in Ratchets überirdischem Arsenal einzigartig und stärker als je zuvor an. Nehmen wir zum Beispiel den Enforcer. Diese doppelläufige Schrotflinte verfügt über mehrere Feuermodi. Drückt den Abzug halb durch und sie feuert einen Schuss ab. Drückt den Abzug weiter durch und sie feuert stattdessen einen krachenden Schuss aus beiden Läufen ab. Und dank des 3D-Audios seid ihr mitten drin – ihr hört alles, was über, unter und um euch passiert.Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das Spiel, und wir können es kaum erwarten, dass ihr all diese Funktionen selbst erleben dürft. Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein eigenständiges Abenteuer und eine einzigartige Geschichte mit dem charakteristischen Humor und Witz, für den die Serie bekannt ist. Im Zuge des PS5-Launchs nähern wir uns auch der Veröffentlichung des Spiels und wir freuen uns schon darauf, weitere Neuigkeiten mit euch zu teilen, darunter der erste spielbare Lombax, der nicht Ratchet ist."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer