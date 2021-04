Ratchet & Clank: Rift Apart: Spielszenen-Trailer und die neue Protagonistin

Zu Ratchet & Clank: Rift Apart ab 79,98€ bei vorbestellen ) ist ein neuer Spielszenen-Trailer von Sony veröffentlicht worden. Das Spiel wird außerdem in der nächsten Ausgabe von "State of Play" am 29. April um 23 Uhr ausführlicher vorgestellt - ungefähr 15 Minuten Spielszenen werden versprochen. Darüber hinaus sollen zwei weitere Indie-Spiele gezeigt werden. Übertragen wird die State-of-Play-Ausgabe via Twitch oder YouTube Über die neue Protagonistin schreibt Marcus Smith (Creative Director von Insomniac Games) im PlayStation.Blog : "Ja! Wir haben endlich ihren Namen enthüllt ... Ihr habt es erraten! Nicht wahr?! Rivet ist eine Lombax-Widerstandskämpferin aus einer anderen Dimension, wo der böse Imperator Nefarious Jagd auf organische Lebensformen macht. Ihr habt brandneue Schauplätze wie Nefarious City kennengelernt und gesehen, wie alte Favoriten wie Sargasso und Torren IV in einer anderen Dimension aussehen. Außerdem konntet ihr einen ersten Blick auf einige der neuen Waffen und Gameplay-Mechaniken werfen".Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailerDas Ratchet-&-Clank-Abenteuer wird am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Es wird als Standard Edition für 79,99 Euro oder als Digital Deluxe Edition für 89,99 Euro erhältlich sein. Die Digital Deluxe Edition umfasst das Hauptspiel, fünf Rüstungssätze, ein Fotomodus-Stickerpaket, 20 Raritanium (Aufrüstungsmaterialien im Spiel), den digitalen Soundtrack und ein digitales Artbook.Über den Song im Trailer schreibt Marcus Smith weiter: "Den Song für den Trailer haben wir nicht nur ausgewählt, weil er toll und aufregend klingt, er hat auch eine besondere Bedeutung. Er stammt von der (für die Rock and Roll Hall of Fame nominierten) Band DEVO, die zu meinen absoluten Lieblingsbands gehört. Aber was für einige vielleicht noch wichtiger ist, es ist die Band, die der unvergleichliche Mark Mothersbaugh mitbegründet hat. Ich freue mich, ankündigen zu können, dass Mark unser Soundtrack-Komponist für Rift Apart ist! Im Laufe der Jahre habt ihr seine Kompositionen bestimmt auch schon außerhalb seines Schaffens in DEVO gehört, sei es in den drei Originalspielen von Crash Bandicoot und Jak & Daxter, in animierten Serien wie Rugrats oder im Blockbuster-Film Thor: Tag der Entscheidung. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Mark und können es kaum erwarten, dass ihr den unglaublichen Soundtrack hört, den er erschaffen hat."Weitere Kostproben des Soundtracks gibt es im PlayStation.Blog