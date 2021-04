Ratchet & Clank: Rift Apart: Sony zeigt ausführliche Spielszenen aus Insomniacs PS5-Abenteuer

Im Rahmen der jüngsten State-of-Play-Präsentation haben Sony und Insomniac Games ein Video mit ausführlichen Spielszenen aus Ratchet & Clank: Rift Apart ab 79,98€ bei vorbestellen ) veröffentlicht, das am 11. Juni 2021 für PlayStation 5 erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: State of Play | PS5James Stevenson von Insomniac Games erläutert auf dem PlayStation Blog : "In der heutigen Episode haben wir euch den bis dato tiefsten Einblick präsentiert. Die Leistungsfähigkeit der PS5-Konsole glänzt mit faszinierenden Ansichten von Nefarious City und Rivets Zuhause in der Paralleldimension Sargasso. Das Spiel wurde für die nächste Generation entwickelt und stellt das auch deutlich zur Schau!Ratchet & Clank: Rift Apart wäre ohne die SSD ebenfalls undenkbar - dank der quasi nicht-existenten Ladezeiten. Und im heutigen State of Play waren einige Beispiele dafür zu sehen, wie der Aspekt der Dimensionen das Gameplay mit dem Spaltstrahler, Dimensionssprüngen und Dimensionsfalten verändert.Wir haben einige der neuen Gameplay-Fortbewegungsmechaniken präsentiert, wie den Phantomsprint und den Mauerlauf, und gezeigt, wie Ratchet und Rivet diese neuen Fähigkeiten und den Spaltstrahler sowohl im Kampf als auch für die Fortbewegung einsetzen können.Waffen sind das Herzstück von jedem 'Ratchet & Clank'-Spiel und wir haben euch gezeigt, wie wir das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers der PS5-Konsole nutzen, um die bis dato intuitivsten Waffen in Ratchet & Clank zu erschaffen. Dabei haben wir uns zuvor veröffentlichte Waffen genauer angeschaut und euch einen Vorgeschmack auf eine brandneue Waffe gegeben, den Negatronbeschleuniger.Wir haben die Barrierefreiheit-Optionen behandelt, inklusive eines umschaltbaren Spielgeschwindigkeitsmodus, auf den wir sehr stolz sind. Wir werden bald mehr Details zu den Barrierefreiheit-Optionen im Spiel bekannt geben.Zu guter Letzt haben wir euch einen kurzen Ausblick auf die vielen anderen Features in Rift Apart gegeben: neue offene Levels zum Erkunden, Clank-Rätsel, Glitch-Kämpfe, Arena-Herausforderungen, Luftkämpfe und der allererste Fotomodus bei Ratchet & Clank (der euch vielerlei Möglichkeiten geben wird, mit den diversen Rüstungsteilen anzugeben, die ihr während eures Abenteuers findet könnt)."