Ratchet & Clank: Rift Apart: Gold-Status erreicht

Die Verschiebungen von Ratchet & Clank: Rift Apart ( ab 79,98€ bei vorbestellen ) haben ein Ende: Wie Insomiac Games und Sony bekannt geben, hat die Entwicklung des actionreichen Abenteuers den Gold-Status erreicht. Damit steht der zuletzt geplanten Veröffentlichung am 11. Juni nichts mehr im Wege.Spielbeschreibung vom Hersteller:"Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein vollwertiger, neuer Teil der beliebten Action-Adventure-Reihe von Insomniac Games. Als der böse Dr. Nefarious ein Gerät aktiviert, mit dem er in alternative Dimensionen reisen kann – zu Galaxien, in denen er immer gewinnt –, werden Ratchet und Clank getrennt. Während sie versuchen, wieder zueinanderzufinden, treffen sie auf eine neue Lombax-Widerstandskämpferin, erkunden bekannte sowie unbekannte Orte (die einige dimensionale Überraschungen bereithalten) und führen ein ganz neues Arsenal an überirdischen Waffen."Für Jörg erweckte das neue Ratchet & Clank den Eindruck eines Pixar-Films zum Mitspielen. Mehr dazu in der Vorschau Letztes aktuelles Video: VideoVorschau