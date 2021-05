Ratchet & Clank: Rift Apart: Trailer zeigt Waffen und Möglichkeiten zur Fortbewegung

Insomniac Games und Sony zeigen die Waffen und die "Überquerungstechniken" (Traversal bzw. Möglichkeiten zur Fortbewegung im Level) aus Ratchet & Clank: Rift Apart ab 79,98€ bei vorbestellen ) im folgenden Trailer.Sony schreibt weiter im PlayStation.Blog : "Wie ihr es bei der Serie nicht anders erwarten würdet, gibt es bei Ratchet & Clank: Rift Apart die gewohnte Auswahl an mächtigen Waffen – von Klassikern wie den supermodernen Kreisklingen bis zu neuen zerstörerischen Werkzeugen wie dem Supernova-Sturm und dem Negatronbeschleuniger. Wir verbessern auch die Immersion, indem wir die einzigartigen Funktionen des DualSense Wireless-Controllers nutzen: Zieht voll oder halb an den adaptiven Triggern, damit bestimmte Waffen wechselnde Salven der Zerstörung abfeuern, fühlt die Kraft hinter jedem Stoß durch das haptische Feedback des Controllers und hört das Klicken und Ticken eurer Waffen über die integrierten Lautsprecher. Neben dem atemberaubenden Waffenarsenal von Ratchet & Clank: Rift Apart haben wir Ratchet - und im weiteren Sinne auch Rivet - ein paar neue Moves spendiert, die im Kampf und außerhalb der Kämpfe eingesetzt werden können. Verwendet den Spaltstrahler, um euch selbst über Schlachtfelder zu transportieren, oder aktiviert den Phantomsprint, um euch sicher zu ducken und durch Angriffe der Feinde zu rasen."Für Jörg erweckte das neue Ratchet & Clank den Eindruck eines Pixar-Films zum Mitspielen. Mehr dazu in der Vorschau . Das PS5-exklusive Action-Adventure erscheint am 11. Juni 2021.