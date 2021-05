Ratchet & Clank: Rift Apart: Die besuchbaren Planeten im Trailer

Insomniac Games und Sony haben den nächsten Trailer zu Ratchet & Clank: Rift Apart ab 79,98€ bei vorbestellen ) veröffentlicht. Diesmal stehen die besuchbaren Planeten und deren Erkundung im Vordergrund."Die Helden werden sowohl unbekannte als auch bekannte Planeten besuchen; die SSD der PS5 ermöglicht dabei einen nahezu sofortigen Ladevorgang bei der Reise zwischen den Galaxien. Spieler erleben in Ratchet & Clank: Rift Apart unter anderem das verrückte Nachtleben von Nefarious City auf Corson V oder reiten auf Flitzkäfern durch die giftigen Sümpfe rund um Außenposten L51 auf Sargasso", schreibt Sony Für Jörg erweckte das neue Ratchet & Clank den Eindruck eines Pixar-Films zum Mitspielen. Mehr dazu in der Vorschau . Das PS5-exklusive Action-Adventure erscheint am 11. Juni 2021.Letztes aktuelles Video: Planeten Erkundung