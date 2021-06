Ratchet & Clank: Rift Apart: Day-One-Patch bringt Performance-Modus und Performance-Modus mit Raytracing

Players who update #RatchetPS5 on launch day gain access to our Performance & Performance RT Modes.



Mit dem Day-One-Patch, der passend zum Verkaufsstart von Ratchet & Clank: Rift Apart ab 74,98€ bei vorbestellen ) zum Download bereitstehen wird, fügt Insomniac Games dem Spiel zwei weitere Grafikmodi hinzu. Vorgesehen sind ein Performance-Modus und ein Performance-Modus mit Raytracing.Der Performance-Modus wird für 60 Bilder für Sekunde sorgen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Auflösung ggf. dynamisch reduziert. Der Performance-RT-Modus wird ebenfalls mit 60fps laufen, aber zusätzlich noch Raytracing-Effekte bieten, weswegen die grundlegende Auflösung etwas stärker reduziert wird. Die Entwickler erklären , dass sie bei allen drei Grafikmodi (Qualität, Performance, Performance mit RT) eine "dynamische Basisauflösung nutzen, die dann einem temporalen Injektionsprozess durchläuft, um ein 4K-Bild zu erreichen". Hierbei werden bestimmte Elemente des vorher berechneten Bildes beim aktuellen Bild erneut verwendet, bevor es am Ende hochskaliert wird. Die gleiche Technik ist auch bei Marvel's Spider-Man: Miles Morales genutzt worden.Für Jörg erweckte Ratchet & Clank: Rift Apart den Eindruck eines Pixar-Films zum Mitspielen. Mehr dazu in der Vorschau . Das PlayStation-5-exklusive Action-Adventure erscheint am 11. Juni 2021. Das Spiel kostet 79,99 Euro oder 89,99 Euro als Digital Deluxe Edition.Letztes aktuelles Video: 5 Fakten Was ihr vor dem Spielen wissen solltet