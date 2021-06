Ratchet & Clank: Rift Apart: Launch-Trailer umreißt die interdimensionale Story

Wer nicht genug vom dynamischen Detailüberfluss aus Ratchet & Clank: Rift Apart ab 74,98€ bei vorbestellen ) bekommen kann, könnte sich vorm Start noch den aktuellen Trailer zu Insomniac Games' neuem PS5-Titel anschauen. Ratchet, Clank und der interdimensionale Neuzugang Rivet stürzen sich zwar erst ab Freitag, 11. Juni in Dimensionsrisse, den Launch-Trailer liefert Sony aber schon heute. Im Test des Action-Plattformers resümierte Jörg: "Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein animiertes Meisterwerk. Zwischen den explosiven Kämpfen gibt es immer wieder Ruhe und Rätsel, während einem eine überraschend lebendige Welt mit unheimlich charmanten Charakteren zuzwinkert."Letztes aktuelles Video: VideoTest