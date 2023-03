Ratchet & Clank: Rift Apart: PS5-Exklusivtitel bekommt Gerüchten zufolge bald PC-Port

Ratchet & Clank: Rift Apart – Eine verräterische Stellenanzeige

Sony gibt sich alle Mühe, exklusive PlayStation-Titel nach einer gewissen Zeit auch auf denzu bringen und Gerüchten zufolge könnteals nächstes dran sein.Das lässt zumindest einevom niederländischen Entwickler Nixxes vermuten, in der ein UI/UX-Experte gesucht wird. Das galaktische Abenteuer wird dort namentlich zwar nicht erwähnt, die aufgeführte Middleware, für die Bewerber entsprechende Erfahrung mitbringen sollen, deutet aber auf Ratchet & Clank: Rift Apart hin.Auf Reddit hat Nutzer Veloxz eins und eins zusammengezählt: In dem Jobangebot von Nixxes ist nämlich von dervon Coherent Labs die Rede, die wiederum bei der Entwicklung von Ratchet & Clank: Rift Apart zum Einsatz kam. Eine dünne Verbindung, die angesichts der Umstände aber durchaus auf einen entsprechendenhindeuten könnte.Denn dabereits die beiden Spider-Man -Spiele vonauf den PC verfrachtet hat, scheint eine erneute Zusammenarbeit der Studios ziemlich wahrscheinlich. Weil Ratchet & Clank: Rift Apart das einzige moderne PS-exklusive Spiel von Insomniac ist, das noch keinen PC-Port spendiert bekommen hat, ist die Auswahl eher überschaubar.Dies passt auch zuihrer Exklusivtitel. Erst im Oktober hatte PlayStation Studios-Chef Hermen Hulst bekanntgegeben, dass Spiele, die zunächst ausschließlich auf der PlayStation erscheinen, frühestens ein Jahr später für PC-Spieler verfügbar gemacht werden. Zuletzt schaffteSollten sich Lombax Ratchet und sein metallischer Freund Clank wirklich bald auf den PC begeben und dort von Dimension zu Dimension springen, dann hoffentlich ohne die üblichen Problemchen. Denn in letzter Zeit bringen PC-Umsetzungen von Konsolen-Spielen selten Freude zum Release,