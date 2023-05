Ratchet & Clank: Rift Apart: Sony bestätigt: PC-Version kommt schon im Juli

Ratchet & Clank: Rift Apart - Sony bestätigt Release der PC-Version am 26. Juli

Nachdem bereits vor wenigen Wochen Gerüchte die Runde machten,und zu neuen Ufern aufbrechen, folgt nun die sichere Gewissheit.kündigt an, den gefeierten Titel schon imauf denholen zu wollen.Für die PlayStation-Version des Jump'n'Run war Entwickler Insomniac Games verantwortlich, während man Nixxes Software mit der PC-Umsetzung des Spiels betraute. Jene soll von modernen Features wie beispielsweise Raytracing-Schatten profitieren.Am 26. Juli soll es bereits so weit sein, ab dann kommen auch PC-Spieler in den Genuss deskönnt ihr das Spiel aber schon ab dem heutigen Tag. Abgesehen vom Raytracing soll auch dasmit 21:9, 32:9 und 48:9 unterstützt werden.Dazu gesellen sich, ebenso wie-Feature und. Obendrein sollsowieunterstützt werden. Und wenn ihr im Besitz eines DualSense-Controllers der PS5 seid, dürft ihr euch sogar aufam PC freuen.Wenn euch der Sinn danach steht, Ratchet & Clank: Rift Apart lieber mit der herkömmlichen PC-Steuerung viazu zocken, ist dies aber ebenfalls problemlos möglich. FPS-Fans kommen dank derebenfalls auf ihre Kosten - vorausgesetzt, ihr verfügt über den passenden technischen Untersatz in Form einer leistungsstarken Grafikkarte.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer